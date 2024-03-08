T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/64 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale İli,Merkez İlçesi , Kalabaklı Köyü

MEVKİİ : Kızılca Orman

PAFTA NO : -

ADA NO : 113

PARSEL NO : 20

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.895,75 m²

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Hafize Yaman

Sami Işık

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/64 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/02/2024