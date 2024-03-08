T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2024/64 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale İli,Merkez İlçesi , Kalabaklı Köyü
MEVKİİ : Kızılca Orman
PAFTA NO : -
ADA NO : 113
PARSEL NO : 20
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.895,75 m²
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Hafize Yaman
Sami Işık
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/64 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/02/2024
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|BASIN NO: ILN01997051