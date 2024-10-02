T.C. Çarşamba 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 02 Ekim 2024 / 00:01

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T.C. ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/2427 Esas

İLANEN TEBLİGAT İSTENEN MİRASÇI :

İSMAİL ÇAKIR - Ali ve Emine'den olma, 1976 doğumlu, T.C. No: 14642826126

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davası nedeniyle;

Çarşamba 1. Noterliği'nin 21/11/2023 tarih 2023/253 Muh. Sayılı yazısı ile muris Emine Çakır tarafından noterliğe tanzim edilen 15/10/2020 tarih 18954 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin açılıp okunması talep edilmiştir.

Muris Emine Çakır el yazılı vasiyetnamesinde Samsun ili Çarşamba ilçesi Sarıcalı mahallesi 1059 ada 16 parsel sayılı taşınmazda bulunan 2. Kat 5 nolu daireyi kızları Hatice Çakır ve Cemile Çakır'a bıraktığını vasiyet etmiştir.

Mirasçı İsmail Çakır adına duruşma gününün tebliği için bilinen adresleri itibariyle tebligat çıkarıldığı ve mahkememizce güncel adresleri araştırıldığı halde netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere; 03/12/2024 günü Saat 11:50 itibariyle yapılacak olan duruşmaya katılmanız, "Müteveffa Emine Çakır'a ilişkin el yazılı vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu" İSMAİL ÇAKIR'a işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.