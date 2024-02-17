T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2020/4 Esas
KARAR NO : 2023/439
Davacı : SERVET ALP
Davalı : ZÜHAL ZELİHA SEZGİN ve diğerleri
Davacı , SERVET ALP ile Davalılar , AHMET ALP, AYHAN BEKDAŞ, AYŞEN ERYÜREK, BAHRİYE GÖZÜAÇIK, BURÇİN EVDAN, CANAN ALP, CENGİZ ERYÜREK, ÇİĞDEM ERGÜN, ECEM ALP ULAŞ, ERDOĞAN ALP, FATİH TANDOĞAN, GİZEM GÜLDÜR, GÜLAY UYSAL, GÜLER DİKMEN, HAFİZA SARI, HÜSEYİN ÇALIŞKAN, İLHAMİ BALLI, İSMET ÇALIŞKAN, MECNUN ÇALIŞKAN, MEHMET GÜNGÖR, MEHMET CEMALETTİN ÇARK, MERAL SONAT, MERYEM TANDOĞAN, MÜMİN ALİ ÖZEREN, NESİBE KENET, NEZAHAT KÖKSAL, NURAY KALAFATÇIOĞLU, NURSEVİN ÖZCAN, SAVAŞ ÇALIŞKAN, SELÇUK BİTİRİM, SERDAR BİTİRİM, SEVGİ ALP, SEVİL DÖNMEZ, SEVİM ARSLAN, SEZAYİR ÇALIŞKAN, TÜLAY KAYALAR, YALÇIN ALP, YAŞAR DOĞAN GÜREN, YÜKSEL ÖZEREN, ZATİYE BİLGİÇ, ZÜHAL ZELİHA SEZGİN, ZÜLKER ÖZGÜL arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle;
"Davanın Kabulü ile;
1-Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/05/1996 tarih, 1995/897 Esas - 1996/380 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptaline;
2-Mirasçılık belgesi iptal edilmekle; İstanbul İli, Çatalca ilçesi, Nakkaş köyü, cilt 037/01, sayfa 94, kütük 68'de nüfusa kayıtlı ve nüfusa tescil tarihi 03.06.1926 olan Hamza oğlu HALİL'in M.K.nundan önce vefat ettiği, mirasının tamamı(Mülkte ve Arazide: 69.120 ) pay kabul edilerek;
ADI SOYADI BABA ADI ANA ADI T.C. NOSU PAYI
1-NEZAHAT KÖKSAL MEHMET MEMNUNE 21017111824 7680
2-NURSEVİN ÖZCAN SALİH LEMAN 44872378362 2560
3-ERDOĞAN ALP SALİH LEMAN 30490859086 2560
4-SEVGİ ALP MEHMET ALİYE 30463859952 640
5-YALÇIN ALP HÜDAYİ SEVGİ 30460860074 960
6-BURÇİN EVDAN HÜDAYİ SEVGİ 30445860594 960
7-NESİBE KENET RİFAT FATMAGÜL 49648240300 2160
8-AHMET ALP İSMAİL MUSTAFA NESİBE 30487859150 1008
9-BAHRİYE GÖZÜAÇIK İSMAİL MUSTAFA NESİBE 22408008778 1008
10-CANAN ALP MUSTAFA REMZİYE 30442860658 252
11-ECEM ALP ULAŞ SAFFET CANAN 30436860886 378
12-GİZEM GÜLDÜR SAFFET CANAN 30439860722 378
13-SERVET ALP İSMAİL MUSTAFA NESİBE 30478859442 1008
14-ZATİYE BİLGİÇ İSMAİL MUSTAFA NESİBE 43654571274 1008
15-ZÜLKER ÖZGÜL SÜLEYMAN ÜMMÜGÜL 18046560730 480
16-AYHAN BEKDAŞ HASAN MERYEM 23465535610 1920
17-CENGİZ ERYÜREK HÜSEYİN HÜSNÜ AYHAN 14792824928 8640
18-HAFİZA SARI AHMET FATMA SEHER 15683795228 1760
19-GÜLER DİKMEN AHMET FATMA SEHER 35156149228 1760
20-MÜMİN ALİ ÖZEREN SÜLEYMAN FETİYE 24878488470 440
21-SEVİM ARSLAN MÜMİN ALİ SATI 59845326158 440
22-YÜKSEL ÖZEREN MÜMİN ALİ SATI 24815490542 440
23-SEVİL DÖNMEZ MÜMİN ALİ SATI 24812490606 440
24-SEZAYİR ÇALIŞKAN SADIK FİDASE 15497801498 440
25-MECNUN ÇALIŞKAN SADIK FİDASE 15494801552 440
26-HÜSEYİN ÇALIŞKAN SADIK FİDASE 15446803146 440
27-SAVAŞ ÇALIŞKAN SADIK FİDASE 15434803592 440
28-ÇİĞDEM ERGÜN AHMET FATMA SEHER 12235577462 1760
29-İSMET ÇALIŞKAN AHMET FATMA SEHER 15536800154 1760
30-ZUHAL ALPAK KAMİL SAHURE SALİHA 46675330936 80
31-MERAL SONAT KAMİL SAHURE SABİHA 55636032314 80
32-SELÇUK BİTİRİM MEHMET SADIK NİHAL 48631265702 40
33-SERDAR BİTİRİM MEHMET SADIK NİHAL 48625265930 40
34-YAŞAR DOĞAN GÜREN KAMİL SAHURE SABİHA 15542345458 80
35-GÖNÜL SELVAN RECEP GÜLİZAR 37855601588 320
36-PERVİN DEMİRTAŞ FAHRETTİN PAKİZE 54868058420 160
37-AYŞEN ERYÜREK CEMALETTİN ŞEREFNUR 11765505280 40
38-GÖZDE BILDIRCIN YAKUP AYŞE YASEMİN 20525192882 120
39-ZÜHAL ZELİHA SEZGİN KEMAL NECLA 13580417144 320
40-FATİH TANDOĞAN MUSTAFA CEMAL SÜHEYLA 60928268944 160
41-MERYEM KAÇMAZ MUSTAFA CEMAL SÜHEYLA 24352894704 160
42-MEHMET CEMALETTİN ÇARKKEMAL NECLA 30211880610 320
43-GÜLAY UYSAL MEHMET ALİ ESVET 19226234380 7680
44-TÜLAY KAYALAR RİFAT CEMİLE 30613854998 1920
45-NURAY KALAFATÇIOĞLU RIFAT CEMİLE 18290297840 1920
46-MEHMET GÜNGÖR RIFAT CEMİLE 31279832702 1920
47-GÜLAY UYSAL RIFAT CEMİLE 19226234380 1920
48-İLHAMİ BALLI MEHMET AYŞE 32950777022 7680
Aidiyetine ve verasetin bu şekilde subutuna"karar verilmiş olmakla,
Davalı Zühal Zeliha SEZGİN'in bildirilen adresinde bulunmadığı,tebligata yarar geçerli adresi detespit edilememiş olduğundan; Gerekçeli Karar tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,
HMK 394/5 ve 341/1 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinafyoluna başvurulabileceği ilan olunur. 12/12/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01985852