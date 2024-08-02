T.C. Çaykara Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 02 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2024/71 Esas

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, davalılar aleyhine Çaykara Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin peşin ödenmesi karşılığında davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili/terkini konulu dava dolayısıyla, davalılara duruşma gününün, dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiştir. Kamulaştırmayı yapan kurumun KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanunu uyarınca iş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalıların kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, davaya konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ(ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, 10/10/2024 tarihli duruşma günü ve saati bildirilen günde duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/07/2024

Davalılar:

AYNUR MENTEŞ

AYŞE YILMAZ

HAVVA ERASLAN

NURDAGÜL AYDAR

YUSUF ERASLAN

#ilangovtr BASIN NO: ILN02068544