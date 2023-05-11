T.C. ÇEKEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı :2022/374 Esas 12/04/2023 Konu : ilan edilmesi

Davacı SGK vekili tarafından davalılar Zekeriya Polat ve arkadaşları aleyhine Yozgat İli Çekerek İlçesi Hamzalı Köyü 106 Ada 1 Parsel, 109 Ada 3 Parsel, 110 Ada 1 Parsel, 111 Ada 1 Parsel, 115 Ada 4 Parsel, 115 Ada 5 Parsel, 125 Ada 15 Parsel, 126 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazlar hakkında ortaklığın giderilmesi davası açıldığı, yapılan yargılama sırasında verilen ara kararı gereğince;

Davalılardan Ali Aydın ve Fadime Polat'a dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ edilemediği, yapılan tüm araştırmalara rağmen adreslerinin de tespit edilemediği anlaşıldığından adlarına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçen davalılar Ali Aydın ve Fadime Polat'ın Mahkememizce yapılacak 16/06/2023 tarih ve saat : 09.57' de ki duruşma gün ve saatinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi taktirde duruşmanın yokluklarında yapılacağı hususları dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilan olunur.