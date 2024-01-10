T.C. ÇEŞME 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 / 00:01

Sayı : E.31157620-2022/237-Ceza Dava Dosyası

İLANEN TEBLİĞ Çeşme 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/237 esas ve 2023/457 karar sayılı hükmü ile Sanık Mahsun Erdemirdöven'in (Yalcın ve Müjde oğlu, 1996 doğumlu) işlemiş olduğu Kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına, İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/27 Esas sayılı dosyasında TCK 125/3-a kapsamında 10 ay hapis cezası konulu 22.03.2019 kesinleşme tarihli hükmün tekerrür süresi içerisinde yargılamaya konu suçu işlediği anlaşıldığından, TCK'nin 58/6-7. maddesi uyarınca; sanık hakkında birinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, cezanın infazında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunabaşvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.