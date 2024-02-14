T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/270 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BEYLİOVA MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 127

PARSEL NO : 4

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 352,89 m2'lik alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ TOPALAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/270 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.