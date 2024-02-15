T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/340 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BÖĞRÜDELİK MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 3272
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 620,23 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : ASİNE ÖZBEK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/340 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01983339