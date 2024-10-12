T.C. Çine (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/29 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, SOĞANCILAR Mahalle, 13.Sokak Mevkii, 99 Ada, 2 Parsel, 483,26 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz tapuda Bahçeli Kerpiç Ev Dam ve Kargir Dam vasfındadır. Taşınmazın bahçesinde 1 adet 25-30 yaşlarında limon, 10-15 yaşlarında 1 adet ayva, 1 adet 4-5 yaşlarında 1 adet 15-20 yaşlarında incir, 3 adet çardak asma, 2 adet 25-30 yaşlarında portakal ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların kültürel bakımları kısmen yapılmıştır. Taşınmaz içerisinde 5 adet yapı bulunmakta olup, 1 nolu BİNA mesken olarak kullanılmakta olup 77,00 m2 yüzölçümüne sahip yığma kargir binadır. Bina salon, oda, mutfak, banyo, wc+lvb., giriş bölümünden oluşmaktadır. Binanın iç ve dış duvarları sıvalı ve plastik boyalı, çatısı ahşap üzeri kiremit ile kapatılmış, pencereler PVC, iç kapılar paneldir. Çine Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planınagöre ayrık nizamda 3 katlı konut imarlıdır. Yapı yaklaşık maliyetleri cetveline göre II.sınıf B grubu yapılardan olup, takriben 40 yaşlarında olduğu ve yıpranmaoranı %40?dır. 2 nolu BİNA (odun-kömür) amaçlı olarak kullanılmakta olup 45,14 m2 yüz ölçümüne sahip yığma kargir binadır. Binanın üç tarafı taş duvar ile çevrili olup ön kısımı briket duvarlı, kapısı penceresi yoktur. Üzeri kiremit örtülüdür. Duvarlar sıvasız olup depolama amaçlı kullanılmaktadır. 2 nolu bina Yapı yaklaşık maliyetleri cetveline göre I.sınıf A grubu yapılardan olup,takriben 40 yaşlarında olduğu ve yıpranmaoranı %40dır. 3 nolu BİNA mesken ve depo amaçlı olarak kullanılmakta 71,61 m2 yüz ölçümüne sahip yığma kargir binadır. Bina ön taraftan girişlere sahip dört odadan oluşmaktadır. 3 odanın konut olarak, 1 odanın ise depo olarak kullanılmış olduğu ve keşif günü itibariyle boş olduğu, Depo odanın iç sıvalarının bulunmadığı, diğer odaların sıvalı ve kireç badanalı olduğu, çatısının ahşap üzeri kiremitle kaplanmıştır. 3 nolu binaYapı yaklaşık maliyetleri cetveline göre II.sınıf B grubu yapılardan olup, takriben 40 yaşlarında olduğu ve yıpranmaoranı %40dır. 4 nolu YAPI yığma kargir, kapalı ve açık depolama alanı olan yaklaşık 15,00 m2kiremit örtülü yapı,kapalı alana sahip odanın sıvalı ve badanalı olduğu, açık mekanın sadece üzerinin kiremit örtülüdür. Yapı, I.sınıf A grubu yapılardan olup, takriben 40 yaşlarında olduğu ve yıpranmaoranı %40dır. 5 nolu YAPI briket duvarlı yığma kargir yapı olup, yola cepheli, yaklaşık 20.00 m2, atermit çatı örtü malzemesi kapalı alanın iç ve dış duvarlarının kısmen sıvalı olduğu, yola bakan cephede demir doğrama kapısı vardır. Yapı,I.sınıf A grubu yapılardan olup, takriben 40 yaşlarında olduğu ve yıpranma oranı %32dir.

Adresi : Soğancılar Mahallesi 99 Ada 2 Parsel Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 483,26 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam, Zemin+2, TAKS=0,50 KAKS=1,50 Konut

Kıymeti : 3.356.071,30 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

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