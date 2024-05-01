T.C. ÇORLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/56 26.04.2024

KARAR NO: 2024/59

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 17/01/2024 tarih ve 2024/56 Esas 2024/59 Karar sayılı kararı ile Sanık BERKER YENİCİ (Kadir ve Ayser oğlu, 10/12/1988 Bakırköy doğumlu, Tekirdağ, Saray, Kadıköy mah/köy nüf.kayıtlı) hakkında;

Sanık BERKER YENİCİ'nin üzerine atılı Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan açılan kamu davasında Mahkememizin yetkisizliğine karar verildiği, mahkememizce verilen iş bu kararın dosyamızda sanığa tebliğ edilemediği, sanığın yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı, dosya kapsamında açık adres bilgilerinin yer almadığı anlaşıldığından Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Yerel Bir Gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak sureti ileÇorlu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.