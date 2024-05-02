T.C. ÇORLU 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2024 / 00:00

T.C. ÇORLU 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/253

KARAR NO : 2024/33

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 06/02/2024 tarih ve 2023/253 Esas 2024/33 Karar sayılı kararı ile Sanık MURAT GÜZEL (Ali ve Hülya oğlu Gaziantep 16/11/1996 d.lu Gaziantep-Şahinbey-Aydınbaba nüf. Kayıtlı T.C.:42583216652) hakkında;

SanıkMURAT GÜZEL'in üzerine atılı Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 4 YIL HAPİS ve 2.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,

Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarının da sonuçsuz kaldığı anlaşılmakla gerekçeli kararın sanık MURAT GÜZEL'e tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Tirajı Türkiye Geneli 100.000 üstü olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir İnternet Haber Sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içindemahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuruüzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.22/04/2024