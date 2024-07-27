T.C. Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma İlanı

Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/128 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Seymen mahallesi, 77 ada 11 parsel sayılı taşınmaz

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : ENSAR BAŞARAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C KARAYOLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Seymen mahallesi, 77 ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 23.299,99 m2'lik gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri mülkiyeti T.C KARAYOLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2024/128 E. sayılı dosyada, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin T.C KARAYOLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri mülkiyeti hakkı T.C KARAYOLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli, tapu malikleri adına T.C. Vakıflar Bankası Çorlu Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02067776