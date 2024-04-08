T.C ÇUBUK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN
Yayın Tarihi:
SORUŞTURMA NO :2023/4420
DAVACI :K.M
ŞÜPHELİ :FATIMA YUNİS
SUÇ :Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak
SUÇ TARİHİ ve YERİ:23/07/2020 ANKARA/ÇUBUK
Şüpheli FATIMA YUNİS hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 23/07/2020 suç tarihli eylemi nedeniyle Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan yürütülen soruşturma neticesinde hakkında 09/11/2023 tarih, 2023/4420 soruşturma ve 2023/124 karar sayılı Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı verilmiş olup, karar şüpheliye tüm aramalara ve araştırmalara rağmen tebliğ edilememiş olmakla, hakkında ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
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|BASIN NO: ILN02015187