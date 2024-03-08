T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/152 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya/ Darende/ Yazıköy

ADA NO : 304

PARSEL NO : 2

YÜZÖLÇÜMÜ(irtifak) : 276.58 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hamidiye YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK 9245-46 no'lu karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/152 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023