T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2022/56 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davası nedeniyle;Malatya İli, Darende İlçesi, Yazıköy, Çallı Koyak Mevkii, K38-C-14-B-4-A Pafta, 356 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmaz ve Malatya İli, Darende İlçesi, Yazıköy, Çallı Koyak Mevkii, K38-C-14-B-4-A Pafta, 362 Ada, 7 Parsel, Malatya İli, Darende İlçesi, Yazıköy, Çallı Koyak Mevkii, K38-C-14-B-4-A Pafta , 362 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaz ve Malatya İli, Darende İlçesi, Yazıköy, Çallı Koyak Mevkii, K38-C-14-B-4-D Pafta, 356 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın ortasından geçen ve kadastro çalışmaları sırasında yol olarak tescil harici bırakılan yerde hak iddia edenlerin 30 gün içe mahkememizin dosyasına müracaat etmeleri, hususu TMK. nun 713. Md.sinin 4. Fıkrasının 5 cümlesi gereğince ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: HALİL İBRAHİM AKKAYA DARENDE MAL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.