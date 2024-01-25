T.C. DATÇA İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No:55*

2022/101 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/101 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli,Datça İlçesi, Datça Mahallesi, Kumharımı Mevkii, 307 Ada 8 Parsel bodrum kat bağımsız bölüm no:1'de kayıtlı, 1/3 arsa pay/payda, konut nitelikli taşınmaz (eklenti: odunluk - kömürlük) açık artırma suretiyle satışa konudur.

Datça Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 04/03/2020 tarih ve 55077676-109.02-E.621/1101 sayılı yazısı ve 29/06/2022 tarihinde resen yapılan inceleme verilerine göre taşınmazın imar durumu aşağıdaki gibidir;

307 ada 8 parsel, mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 19/07/2005 tarih ve 3930 sayılı yazısının ekinde onanlı İlçemiz İskele Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" olarak planlandığı ve "Ayrık nizam, 2 kat (6,50m) TAKS:0,20 ve KAKS:0,40" yapılaşma koşullarına sahip olduğu belirtilmiştir.

İlgi taşınmaza ait 18/02/2016 tarih ve 26 numaralı Yapı Ruhsatı, 14/06/2016 tarih 109 sayılı Tadilat Yapı Ruhsatı, 07/09/2016 tarih ve 2016/130 numaralı Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunduğu bilgisi verilmiştir.

Taşınmazın 11.03.2022 tarihli Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen yazıya göre tespit edilen metrekare birim bedelinin 800,00 TL olduğu belirtilmiştir. Muğla İli, Datça İlçesi, Datça Mahallesi, Kumharımı Mevkii, 307 ada 8 parsel, 225 sokak No:10 Daire:1 adresinde ve 225 sokağa cepheli konumda bulunmaktadır.

Parsel üzerinde bir adet bodrum, zemin ve birinci kat ile toplamda 3 katlı betonarme bina olduğu görülmüştür. Ana taşınmaz bodrum katında bir, zemin katında bir ve birinci katında bir bağımsız bölümden teşkildir. Bina dış cepheden taş kaplama, sıvalı, boyalı ve bakımlı durmaktadır. Bodrum katında zemin katın girişi hizasında kademe oluşturan taş istinat duvarı bulunmaktadır. Taşınmazın onaylı mimari projesi görülmüştür.

Onaylı mimari projesinde bodrum katında odunluk, kömürlük olarak gösterilen alanların iskan edilerek konut kullanımında olduğu, projesinde açık mutfak salon, hol, banyo, kömürlük ve odunluk olarak projelendirilen bodrum katında; kömürlük alanın ebeveyn banyolu yatak odası olduğu odunluk olarak projelendirilen alanın yatak odası olarak düzenlendiği, projesi hilafına toprak dolgu olarak gösterilen kısmın odalara ve banyoya dahil edilerek kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kıymet takdirine esas Bodrum katında bulunan 1 nolu daire, giriş holü, 3 yatak odası, açık mutfak salon, banyo/WC, ebeveyn banyo ve teras tertibindedir. Giriş holü zemini seramik, yatak odaları ve salon-mutfak zeminleri laminant parke, duvarları saten sıva üstü boyalı, doğramaları ahşap görünümlü PVC çiftcam, daire kapısı çelik, iç oda kapıları ahşap pres kapı yapılı durumdadır. Banyo/WC'lerde yer ve duvarlar seramik, dolaplı lavabo, asma klozet, duş kabini ile faal durumdadır.Salonda bir adet şömine yapılıdır. Mutfak tezgahı granit, hazır mutfak dolapları mevcut, üst dolap tezgah arası yine granit kaplıdır. Yola göre arka cephede, salon-mutfak çıkılan bahçe terası bulunmaktadır.

Yapının kullanım alanı teras alanları dahikl 110 metrekaredir. Datça Belediyesi otogarına 900m, denize 850m, mesafededir. Havadar bir konumda olup, çevresinde konut yapıları ve siteler bulunmaktadır. Tüm belediye hizmetleri ve ulaşım imkanlarından yararlanır durumdadır.

Adresi : Datça Mah. 307 Ada 8 Parselde Kayıtlı Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm.Datça / MUĞLA

Yüzölçümü : 362 m2

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 14:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 14:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 14:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Datça İlçe, KIZLAN Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 350 Ada, 7 Parsel, Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti, imar durumu ve önemli özellikleri:

Muğla İli,Datça İlçesi, Kızlan Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 350 Ada 7 Parselde kayıtlı Kargir Bir Katlı İki Adet Ev ve Arsası açık artırma suretiyle satışa konudur.

Datça Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 29/06/2022 tarihinde resen yapılan araştırma ve inceleme sonuçlarına göre taşınmazın imar durumu aşağıdaki gibidir;

Kızlan 3214 parsel, 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı içinde KIRSAL YERLEŞİM ALANI kullanımında kalmakta olduğu, kadastral yola 20m cephesi olması durumunda yapılaşma koşullarının TAKS:0,20 ve KAKS:0,40 olarak tanımlandığı, çekme sınır şartlarına uyumlu olması gerektiği belirtilmiştir.

Taşınmazın 11.03.2022 tarihli Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen yazıya göre tespit edilen metrekare birim bedelinin 35,00 TL olduğu belirtilmiştir.

Muğla İli, Datça İlçesi, Kızlan Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 3214 parsel, Köyiçi konumlu olmakla birlikte kadastral yola cephelidir. Kuzeyinde 3213 parsel, güneyinde 3216 parsel, sağ ve sol cephesinde kadastral yola temas etmektedir.

Tapu kayıtlarında bir katlı iki adet bina ve arsası vasfında olmasına karşın, yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde, iki adet tek katlı kargir bina ve bir adet iki katlı kargir bina olduğu tespit edilmiştir.

İki katlı bina, taşınmaz üzerinde zemin katı ve sonradan yapıldığı anlaşılan birinci katı ile toplam iki kargir binadır. Üzerinde Belediyece verilmiş 39 kapı numarası olduğu görülmüştür. İki katlı bina, zemin katında 100 metrekare ve birinci katında 100 metrekare yapısal kullanım alanı olup, çatısı ahşap oturtma kiremit, doğramaları beyaz PVC yapılıdır.

Tek katlı kargir bina, taşınmaz üzerinde kargir tek katlı binadır. Üzerinde Belediyece verilmiş 40 kapı numarası olduğu görüşmüştür. Tek katlı kargir bina 70 metrekare kullanım alanı olup, çatısı ahşap oturtma kiremit ve kısmen atermit, doğaramaları PVC yapılıdır.

Tek katlı kargir bina, taşınmaz üzerinde kargir tek katlı binadır. Kapısı demir doğrama yapılı olup, depo olarak kullanıldığı, konut olarak kullanılmadığı gözlenmiştir. İnşai alanı 30 metrekare olup, 3214 parselden giriş kapısı femir ferforje yapılı olup, çatısı ahşağ oturtma kiremit yapılıdır.

3213 ve 3214 parseller arasında bir dut ve zeytin ağacı olduğu görülmüştür.

Kızlan köyiçinde, Datça Belediyesi ve otogarına 9,2 km, denize 2,5 km mesafededir.

Havadar bir konumda olup, çevresinde köy yerleşim alanı olarak benzer özellikli tek ve iki katlı yapılar bulunmaktadır. Belediye hizmetleri ve ulaşım imkanlarından yeterli seviyede yararlanır durumdadır.

Adresi : Kızlan Mah. Köyiçi Mevkii 3214 Parsel Sayılı Taşınmaz Datça / MUĞLA

Yüzölçümü : 1.312,87 m2

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:13

23/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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