T.C. Denizli 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2021/20 SATIŞ



Aşağıda özellikleri ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Karahayıt Mahalle, 192 Ada, 19 Parsel, avlulu kerpiç ev niteliğinde olup, 210m² yüzölçümlü, geometrik olarak çokgen şeklinde olup doğu cephesinde Belediye Caddesine, Batı cephesinde ise Atatürk (Fatih) caddesine cephelidir. Üzerinde betonarme yapı tarzında, 3A yapı sınıfında Zemin Kat + 1 Normal kat olmak üzere toplam 2 kat olarak inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. Zemin kat 210,00 m2, 1. Kat 210,00 m2 olmak üzere toplam 420,00 m2 brüt alanlıdır. Zemin Katı işyeri, 1. Normal Katında; işyerinin devamı niteliğindedir. Zemin kat girişi Atatürk Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Giriş kapısı ve pencereleri cam dolgulu alüminyum doğramadır. Duvarların bazı kısımları seramik kaplama, bazı kısımları duvar kâğıdı ile kaplıdır. Isınma elektrikli ısıtıcılar ile sağlanmaktadır. Yapı yaklaşık %50 oranında yıpranmış durumdadır.Adresi: Karahayıt Mahallesi, Atatürk (Fatih) Caddesi, No:36 Pamukkale / Denizli İmar Durumu :Pamukkale Belediyesi 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı dâhilinde, "Özel Proje Alanı" içerisinde yer almaktadır. ** Özel proje alanı olması ve terklerinin bulunması sebebi ile kati ruhsat verilemeyeceği belirtilmiştir. Fen bilirkişi raporunda taşınmazın yola terk işlemleri yapıldıktan sonra 111,82 m2 yüz ölçümüne sahip olacağı belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.575.000,00 TL - KDV Oranı : %20 - Kaydındaki Şerhler: Yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:03

01/09/2024(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02083878