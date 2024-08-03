T.C. Denizli 14. Asliye Ceza Mahkemesi
T.C.
DENİZLİ
14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2024/284 Ceza Dava Dosyası
Esas No: 2024/284
Karar No: 2024/415
Mahkememizin 13/06/2024 tarih, 2024/284 - 415E.-K. ilamı ile Halit ve Sultanoğlu, 16/01/1987 doğumlu, 10289091538 kimlik numaralı Sanık Burhan AKÇİN'in "Nitelikli Hırsızlık" suçu nedeniyle 3 Yıl 9 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı, 5271 sayılı CMK'nın 223/8. ve 268. maddeleri gereğince takip eden iki Hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.01/08/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02071553