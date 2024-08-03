T.C. Denizli 14. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

DENİZLİ

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2024/284 Ceza Dava Dosyası

Esas No: 2024/284

Karar No: 2024/415



Mahkememizin 13/06/2024 tarih, 2024/284 - 415E.-K. ilamı ile Halit ve Sultanoğlu, 16/01/1987 doğumlu, 10289091538 kimlik numaralı Sanık Burhan AKÇİN'in "Nitelikli Hırsızlık" suçu nedeniyle 3 Yıl 9 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı, 5271 sayılı CMK'nın 223/8. ve 268. maddeleri gereğince takip eden iki Hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.01/08/2024

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