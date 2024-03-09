T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2020/31 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda ayrıntıları yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, taşınmazların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın özellikleri;
1 No'lu Taşınmaz:Denizli İl, Pamukkale İlçe, Eldenizli Mahalle 193 Ada, 1 Parselde kayıtlı Tarla vasıflı taşınmaz. Adres: Denizli İli Pamukkale İlçesi Eldenizli mah.
Yüzölçümü : 41.720,00 m2
Kıymeti : 1.169.828,80 TL
KDV : %10
İmar: Yok
|1.Artırma
|Başlangıç: 09/04/2024 - 13:50 - Bitiş: 16/04/2024 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç: 09/05/2024 - 13:50 - Bitiş: 16/05/2024 - 13:50
2 No'lu Taşınmaz:Denizli İl, Pamukkale İlçe, Eldenizli Mahalle, 221 Ada, 40 Parselde kayıtlı Tarla vasıflı taşınmaz. Adres: Denizli İli Pamukkale İlçesi Eldenizli Mah.
Yüzölçümü : 21.522,69 m2
Kıymeti : 6.355.607,05 TL
KDV: %10
İmar: Yok
|1.Artırma
|Başlangıç: 09/04/2024 - 14:29 - Bitiş: 16/04/2024 - 14:29
|2.Artırma
|Başlangıç: 09/05/2024 - 14:29 - Bitiş: 16/05/2024 - 14:29
06/03/2024 (İİK m.114 ve m.126) - (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01999123