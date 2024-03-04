T.C DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO :2023/559+561+563+581+583+571+573+579+553

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin;

2023/559 Esas sayılı dosyasından Davalı Havva ESKİTÜRK aleyhine Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi 132 ada 124 parsel sayılı taşınmazın461,87 m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2023/561 Esas sayılı dosyasından Davalı Yaşar TÜRK aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Yeniköy Mahallesi 248 ada 89 parsel sayılı taşınmazın 171.63 m2'lik kısmının kamu yararı kararı verildiği,

2023/563 Esas sayılı dosyasından Davalı Adil ÖZMEN, Ahmet SAMANLI, Ali ÖZMEN, Ayşe CENGİZ, Dilara TEKİN, Ercan TEKİN, Gülnaz ÖZMEN, Hasanmert ÖZMEN, İsmail ÖZMEN, Mustafa TEKİN, Öznur TEKİN, Selma ÖZMEN, Serkan SAMANLI, Yüksel SAMANLI, aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Yeniköy Mahallesi 248 Ada94 Parsel sayılı taşınmazın 1.041.28 m2'lik kısmının kamu yararı kararı verildiği,

2023/581 Esas sayılı dosyasından Davalı Feyyaz AKTÜRK, Perihan AKTÜRK, aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Yeniköy Mahallesi 249 Ada 7 Parsel sayılı taşınmazın 688.79 m2'lik kısmının kamu yararı kararı verildiği,

2023/583 Esas sayılı dosyasından Davalı Hamza KOCAKAYA aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Yeniköy Mahallesi 248 Ada 30 Parsel sayılı taşınmazın 31,44 m2'lik kısmının kamu yararı kararı verildiği,

2023/571 Esas sayılı dosyasından Davalı Osman ÇELEBİ aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Yeniköy Mahallesi 227 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın 312.16 m2'lik kısmının kamu yararı kararı verildiği,

2023/573 Esas sayılı dosyasından Davalı Yaşariye ÖZDEMİR, aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Korucuk Mahallesi 9398Ada4 Parsel sayılı taşınmazın 1.145,65 m2'lik kısmının kamu yararı kararı verildiği,

2023/579 Esas sayılı dosyasından Davalı Ayşe YAZAR, Dudu DEMİRALAN, Fatma BAYSAL, Halil TOPÇU, Halime HOPPA, Halime TOPÇU, Halime YILDIRIM, Hanife TOPÇU, Hasan Hüseyin TOPÇU, Huriye ÖZTÜRK, Keziban TOPÇU, Memiş TOPÇU, Ramazan TOPÇU, Tahsin TOPÇU, Yeter ÖZTÜRK, aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Korucuk Mahallesi 9401 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazın 157,56 m2'lik kısmının kamu yararı kararı verildiği,

2023/553 Esas sayılı dosyasından Davalı Erol YOLCU aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Küçükdere Mahallesi132 Ada 123 parsel sayılı taşınmazın 1057,76 m2'lik kısmının kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.. 26/02/2024