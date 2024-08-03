T.C. Denizli 8. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

DENİZLİ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Yıldıray ve Mehtap oğlu, 20.02.2005 Beyoğlu doğumlu, sanık Nazmi ERNEZ'e tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır. Sanık Nazmi ERNEZ'e Ruhsatsız ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 10 ay hapis ve 1.000.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın geçmişteki sabıkasız hali ve kişilik özellikleri itibari ile yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememize kanaat gelmesi nedeni ile CMK’nın 231/5 Maddesi Gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

8-CMK nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, karar verilmiştir. Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 22.05.2024 tarih 2023/838 Esas, 2024/555 Karar sayılı kararı sanık Nazmi ERNEZ'e tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ve istinaf başvuru dilekçelerinin ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe ile veya Mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde Mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf edebileceği hususunun sanık NAZMİ ERNEZ'e ilanen tebliği rica olunur.

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