T.C. Denizli 8. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C.

DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/358-360 Esas

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından mahkememizin;

1) 2024/358 Esas sayılı dosyasından davalı SELVAN DEMİRER aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Küçükdere Mah.215 ada 21 parselin 167,31 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı,

2) 2024/360 Esas sayılı dosyasından davalı MUSTAFA BAĞCI aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere mahallesi, 209 ada, 6 parselin 2.261,18 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı kamulaştırılmasına karar verildiğinden,

Kamulaştırmayı yapan kurumun DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.08/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065578