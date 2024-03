T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2023/2752 Esas 02/02/2024 Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliği istenilen AYHAN BARAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 33616359354

ADI SOYADI : AYHAN BARAN

BABA ADI : EYYÜP

ANA ADI : NEZİRE

DOĞUM TARİHİ : 27/02/1978

DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR

İKAMETGAH ADRESİ : Yunus Emre Mah. 930 Sok. No: 40 Iç Kapı No: 3Bağlar / DİYARBAKIR