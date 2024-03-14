T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/2752 Esas 02/02/2024 Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliği istenilen AYHAN BARAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 33616359354
ADI SOYADI : AYHAN BARAN
BABA ADI : EYYÜP
ANA ADI : NEZİRE
DOĞUM TARİHİ : 27/02/1978
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ : Yunus Emre Mah. 930 Sok. No: 40 Iç Kapı No: 3Bağlar / DİYARBAKIR
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN02001194