T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
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Sayı : 2023/275 Esas 10/03/2023 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve hakkında gaiplik kararı verilmesi istenilen İBRAHİM HALİL MOYAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 31945421650
ADI SOYADI : İBRAHİM HALİL MOYAN
BABA ADI : MEHMET ALİ
ANA ADI : AFİFE
DOĞUM TARİHİ : 23/08/1979
DOĞUM YERİ : SİLVAN
İKAMETGAH ADRESİ : Şeyh Şamil Mah. 595. Sk. No:5 İç Kapı No:3 Bağlar / DİYARBAKIR
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|BASIN NO: ILN01992657