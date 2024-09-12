T.C. Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 / 00:01

T.C. DİYARBAKIR 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/290 Esas

KARAR NO : 2024/230

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/03/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 3360 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Şeyhmus ve Kadriye oğlu, 01/01/1988 doğumlu, Diyarbakır, Bağlar, Batı çanakçı mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT ÇİFTÇİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02087305