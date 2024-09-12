T.C. Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 / 00:01

T.C. DİYARBAKIR 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN METNİ

DOSYA NO : 2022/407 Esas

KARAR NO : 2024/226 Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehditve Mala Zarar Verme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/03/2024 tarihli ilamı ile 1 YIL 15 GÜN hapis ve 3 AY 10 GÜN hapis cezası ile cezalandırılan Yusuf ve Köçer oğlu, 23.05.1985 doğumlu, Mahmut AKAY'ın tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02087456