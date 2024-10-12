T.C. Diyarbakır İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 / 00:01

T.C. DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ'NDEN

İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2024/72200 ESAS

ALACAKLI : TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Umut İşçi(TBB No: 50545)

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yasal Takip Diyarbakır Hukuk Birimi Fırat Mahallesi Ş.Urfa Bulvarı Altınşehir-1 Sitesi Plaza-A 2.Kat No:152 Kayapınar / DİYARBAKIR

BORÇLU : BLT PAPER DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ,

Çarmuzu Mah. Boncuk Sk. Protech Matbaa Sitesi A BlokNo: 32A Yeşilyurt / Malatya Yeşilyurt/Malatya / MALATYA

TAŞINMAZ MALİKİ : AHMET BOLAT (TCKN:52*******34)

BORÇ SENEDİ VE TARİHİ VETAAHHÜDÜN SEBEBİ : Banka ile imzalanan Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi ,Business Card Sözleşmesi , İpotek Senetleri , Malatya 5. Noterliğinin 10.05.2024 tarih ve 11868 yevmiye sayılı ihtarnamesi , Malatya 5. Noterliğinin 13.06.2024 tarihve 15020 yevmiye sayılı kat ihtarı ve tebliğ şerhleri , sözleşme / sözleşmeler, ihtarname / ihtarnameler, hesap özeti / hesap özetleri , Banka Kayıtları ile MALATYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Tapu Sicil Müdürlüğü, 28.07.2023 tarih, 24100 yevmiye no ile, 1. dereceden, 3.000.000,00 TL bedelli Resmi Senet Akit tablosu, ipotek belgesi/belgeleri

REHNEDİLENİN

NE OLDUĞU :MALATYA ili, YEŞİLYURT ilçesi, TECDE MAH. 5614 ADA 2 PARSEL 12. KAT 25 BB BÖLÜMDE KAYITLI 206137/6471672 ARSA PAYLI MESKEN

BORÇ MİKTARI : 3.000.000,00 TL.

Yukarıda esas numarası yazılı müdürlüğümüz dosyasından düzenlenen icra emrinin (Örnek No:6) ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunu hükümlerine göre 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından;

Tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması; bu süre içinde borç ödenmez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur. (İİK m.149)

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR750001500158007306863965

Vergi Dairesi Adı / No: GÖKALP VERGİ DAİRESİ - 2651172146