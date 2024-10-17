T.C. Doğubayazıt 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 / 00:01

T.C. DOĞUBAYAZIT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin; 2024/212,E 2024/216,E 2024/218,E 2024/222,E 2024/224,E 2024/226E, 2024/228,E 2024/232,E2024/234,E 2024/236,E 2024/238,E 2024/240,E 2024/246,E 2024/248,E 2024/252,E 2024/254,E 2024/256,E 2024/258,E 2024/260,E 2024/262,E 2024/264,E 2024/266,E 2024/268,E 2024/270,E 2024/272,E 2024/274,E2024/276,E 2024/278,E 2024/280,E 2024/282E, 2024/284,E 2024/286,E 2024/288,E 2024/290,E 2024/298,E 2024/304,E 2024/306,E 2024/308E, 2024/314E, 2024/320E, 2024/324E

esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararları gereğince;

1-Mahkememizin 2024/212 esas sayılı dosyasındaAğrı Doğubayazıt İlçesi, Ortaköy Köyü, 127 ada 13 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 11.17 m2'lik kısmının mülkiyeti 1066.51 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malikler İBRAHİM EKSEN TC10408586822,NUSRET EKSEN TC10393587354,CENGİZ MURAT EKSEN TC10396587290,MEHMET EKSEN TC10411586758

2-Mahkememiz 2024/216 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Ortaköy Köyü, 121 ada 2 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 101.78 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik HAYDAR EGLENTİ TC11626546292

3-Mahkememiz 2024/218 esas sayılı dosyasındaAğrı Doğubayazıt İlçesi, Ortaköy Köyü, 150 ada 9 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 5.29 m2'lik kısmının mülkiyeti 405.38 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik ŞEMSETTİN DİNÇER TC22366188062

4-Mahkememiz 2024/222 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Ortaköy Köyü, 151 ada 1 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 58.94 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik HÜSEYİN DİNÇER TC 24586114012

5-Mahkememiz 2024/224 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 102 ada 127 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 10.13 m2'lik kısmının mülkiyeti 1459.95 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik MUSTAFA DİNÇER TC 21700210216

6-Mahkememiz 2024/226 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 107 ada 21 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 126.00 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malikler AĞA DİNÇER TC 24517116344,AHMET DİNÇER TC 24673111184, GÜLLÜZAR COŞAN TC24703110132,HASAN DİNÇER TC24529115908,HÜSEYİN DİNÇER TC24526116052,İBRAHİM DİNÇER TC 24622112842,KAMER COŞAN TC 24520116270,MAHMUT DİNÇER TC 24532115834,MEHMETDİNÇER TC 24625112788,METİNDİNÇER TC 24523116116,RAHİME GÜRSOY TC 21277224388, ZEYNEP ORUÇ TC24619112916

7-Mahkememiz 2024/228 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 107 ada 18 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 174.97 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik VELİDİNÇER TC24745108708

8-Mahkememiz 2024/232 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 107 ada 7 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 149.44 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik YAKUP DİNÇ TC25786074076

9-Mahkememiz 2024/234 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 108 ada 6 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 1154.47m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malikMEHMET DİNÇER TC 24679110976

10-Mahkememiz 2024/236 esas sayılı dosyasındaAğrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 134 ada 2 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 89.06 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malikAHMET DİNÇER TC22372187844

11-Mahkememiz 2024/238 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Gözükara Köyü, 112 ada 3 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 14.97 m2'lik kısmının mülkiyeti 1464.20 m2'likkısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malikler SİNAN ZEREN TC22576180900,FATMA ZEREN TC22681177420

12-Mahkememiz 2024/240 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Gözükara Köyü, 113 ada 2 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 11.43 m2'lik kısmının mülkiyeti 1153.28 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik AHMET ZEREN TC240221132792

13-Mahkememiz 2024/246 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 125 ada 16 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 5.29 m2'lik kısmının mülkiyeti 1034.22 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik HÜSEYİN DİNÇER TC24586114012

14-Mahkememiz 2024/248 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 123 ada 9 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 488.40 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik İSMET DİNÇER TC24688110684

15-Mahkememiz 2024/252 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 109 ada 5 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 6.25 m2'lik kısmının mülkiyeti 479.75 m2'likkısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik AHMET DİNÇ TC25342088844

16-Mahkememiz 2024/254 esas sayılı dosyasındaAğrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 125 ada 5 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 751.60 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik YASİN DİNÇERTC 22378187626,AHMETDİNÇERTC 22372187844

17-Mahkememiz 2024/256 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 126 ada 3 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 5.29 m2'lik kısmının mülkiyeti 1879.54 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik YAKUP DİNÇ TC 25786074076

18-Mahkememiz 2024/258 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 116 ada 11 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 6.25 m2'lik kısmının mülkiyeti 727.77 m2'likkısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik YUSUF SALMAN TC 23866137376

19-Mahkememiz 2024/260 esas sayılı dosyasındaAğrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 118 ada 64 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 21.39 m2'lik kısmının mülkiyeti1326.59 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın maliklerMEHMET ZEKİ ELİBOL TC 23305156050,MEHMET ELİBOL TC 23308155906,ALİ ELİBOL TC 23302156114,HAMZA ELİBOL TC 23290156592,

20-Mahkememiz 2024/262 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 115 ada 29 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 5.76 m2'lik kısmının mülkiyeti 793.65 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malikler HÜSEYİN ALİ SALMAN TC 23788139922,İMDAT SALMAN TC 23692143190

21-Mahkememiz 2024/264 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 118 ada 55 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 44.15 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malikİMDATSALMAN TC 23692143190, HÜSEYİN ALİ SALMAN TC 23788139922

22-Mahkememiz 2024/266 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 125 ada 3 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 208.09 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malikler ABDULKADİR DİNÇERTC 22159194980,MEHMET DİNÇERTC 22081197516

23-Mahkememiz 2024/268 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 115 ada 16 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 7.82 m2'lik kısmının mülkiyeti 1145.95 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik ABDULLAH SALMAN TC26701042866

24-Mahkememiz 2024/270 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 115 ada 17 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 9.95 m2'lik kısmının mülkiyeti 1724.91 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik MEHMET DEMİRHAN TC 22162194120

25-Mahkememiz 2024/272 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 115 ada 7 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 5.76 m2'lik kısmının mülkiyeti 554.31 m2'likkısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik ZERİFE SALMAN TC 22867170610

26-Mahkememiz 2024/274 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 115 ada 1 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 11.54 m2'lik kısmının mülkiyeti 2069.38 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik HAMİT SALMAN TC 49720261360, MUSTAFA SALMAN TC22624178798

27-Mahkememiz 2024/276 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 106 ada 14 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 3.57 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malikler -İMDAT SALMAN TC23692143190, HÜSEYİN ALİ SALMAN TC23788139922

28-Mahkememiz 2024/278 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 107 ada 2 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 19.36 m2'lik kısmının mülkiyeti 2089.97 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malikler MEHMET SALMAN TC24658110928, MURAT SALMAN TC24649111200, ÜMİT SALMAN TC24607112676,YAŞAR SALMAN TC24646111364

29-Mahkememiz 2024/280 esas sayılı dosyasındaAğrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 107 ada 7 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 4.69 m2'lik kısmının mülkiyeti 174.65 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik ÇİÇEK GÖNEN TC11425551756, MEHMET SALMAN TC24439118204,MUSTAFA SALMAN TC24436118368 ÖMER SALMAN TC24433118422

30-Mahkememiz 2024/282esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Dağdelen Köyü, 117 ada 4 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 2.26 m2'lik kısmının mülkiyeti 183.83 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik CELAL GÜNDÜZ TC23260157994

31-Mahkememiz 2024/284 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 113 ada 22 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 20.25 m2'lik kısmının mülkiyeti 2145.87 m2'likkısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik İDRİS SALMAN TC23842138168

32-Mahkememiz 2024/286 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 113 ada 19 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 6.22 m2'lik kısmının mülkiyeti 655.22 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik MEHMET SALMAN TC24658110928, MURAT SALMAN TC24649111200,ÜMİT SALMAN TC24607112676, YAŞAR SALMAN TC24646111364

33-Mahkememiz 2024/288 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, Başköy Köyü, 118 ada 49 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 8.63 m2'lik kısmının mülkiyeti 2145.87 m2'likkısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik YUSUF SALMAN TC26995033052

34-Mahkememiz 2024/290 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 102 ada 44 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 6.76 m2'lik kısmının mülkiyeti 185.01 m2'lik kısmının mülkiyeti 2145.87 m2'likkısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik REMZİ DİNÇER TC21697210312,AHMET DİNÇER TC21763208144,MUSTAFA DİNÇER TC21700210216

35-Mahkememiz 2024/298 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 102 ada 112 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 370.09 m2'lik kısmının mülkiyeti 2145.87 m2'likkısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik ABDULCABABR ŞAHİN TC 16987367456, HASAN ŞAHİN TC 17011366612

36-Mahkememiz 2024/304 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 107 ada 26 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 116.01 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik MEHMET DİNÇER TC 26119062906

37-ahkememiz 2024/306 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 107 ada 30 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 169.82 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik ABDULCABBAR ŞAHİN TC 16987367456

38-Mahkememiz 2024/308 esas sayılı dosyasında Ağrı Doğubayazıt İlçesi, İncesu Köyü, 107 ada 34 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0.00 m2'lik kısmının mülkiyeti 106.75 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik MEMET EREN TC18514317460

39-Mahkememiz 2024/314 esas sayılı dosyasındaAğrı İli Doğubayazıt İlçesi, Yukarıtavla Köyü, 102/40 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 11,05 m2'lik kısmın mülkiyeti, 2270,13 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik1-Fatma KILIÇASLAN-TC-17164362448, Güvercin ÖZTÜRK-TC-14518450660

40-Mahkememiz 2024/320 esas sayılı dosyasında Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi, Dostali Köyü, 116/19 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0,08 m2'lik kısmın mülkiyeti, 566,80 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik Cemal ÖZER-TC-11533548808, 2-Şerbet,UZUNOĞLU-TC-11491550264,NarinÖZER-TC-12685510446,Kemal ÖZER-TC-11530548962,Mehmet Nuri ÖZER-TC-11527549026,Sabri ÖZER-TC-11497550046,Muhbet ÖZER-TC-11494550100,Zülfinaz ÖZER-TC-11536548744

41Mahkememiz 2024/324 esas sayılı dosyasındaAğrı İli Doğubayazıt İlçesi, Dostali Köyü, 114/17 Parsel No'da kayıtlı taşınmazın 0,50 m2'lik kısmının da daimi irtifak hakkı şeklinde tesisi ve tescili gerekmiş olup, taşınmazın malik Fahrettin ÖZER-TC-11809539400

a) Yukarıda evsafları/nitelikleri ve konu oldukları dosyaların esas numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/10/2019 tarih ve 8869-13 sayılı Kamu Yararı Kararı ile TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı malik/ler aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile daimi irtifak/mülkiyet hakkının davalı / davalılar adına tescili davası açılması sebebiyle;

b) İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda İptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği;

c) Bu süre zarfında kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare tarafından tescil edileceği,

d) Tespit edilen kamulaştırma bedelinin dosya adına Vakıfbank Bankası Doğubayazıt Şubesine yatırılacağı;

e) Konuya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. maddeleri uyarınca ilan olunur.