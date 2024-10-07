T.C. Düzce 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2024 / 00:01

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T.C.

DÜZCE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/2 Esas

Davacı, UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı, FERİDUN ÜNEY arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davası nedeniyle; Dosyanın duruşma günü: 11/02/2025 günü saat 09:45 'tir.

İlanen tebligat sebebi; mahkememizce dosyanın davalı Feridun Üney'e çıkartılan tebliğler yapılmamış ve tüm araştırmalara rağmen adreslerine de ulaşılamamış ve bu nedenle de ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Davalı FERİDUN ÜNEY (Baki oğlu 1962 doğumlu) (T.C 5.......................0) için ihtar; 1.HMK 139 maddesi gereğince belirtilen tarihte ön inceleme duruşması yapılacaktır. Bu amaçla sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacağı ve gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın gelmeyenin muvafakatı olmadan iddia ve savunmasının genişletip değiştirebileceği ihtar olunur.