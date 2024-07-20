T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/926 Esas

DAVACI : FATİH TURAN

İLANEN TEBLİGAT YAPILAN

DAVALILAR : 1- AYŞE GÜZEY (65467242950 T.C no.lu) 2- KAYHAN SİNECİKLİ (18544880682 T.C no.lu)

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

TMK'nun 644.mad.göre dava konusu Edirne ili, Merkez ilçesi, Kemal Köyü, 107 ada 23 parsel, 108 ada 8 parsel. 110 ada 96 parsel, 130 ada 19 parsel, 134 ada 23 parsel, 148 ada 116 parsel ve 165 ada 7 parsel sayılı taşınmazlara yönünden ortaklığın giderilmesi talep edildiğinden, bir itirazınız var ise 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz ayrıca Duruşmanın yapılacağı 11/09/2024 günü saat: 09:40'da mahkememizde yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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