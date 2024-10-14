T.C. Elazığ 2. İş Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ELAZIĞ 2. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/143 Esas

DAVALI : ELPEL GIDA TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı Serhat BAKIR tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize yargılama aşamasında duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ıslah dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 25/12/2024 günü saat: 10:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 SY.lı HMK.nun 122, 127.ve 129 md. gereğince, ıslah dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.nun 116, 117. md. gereğince varsa itirazlarınızı ileri sürmeniz, HMK. nun 128. mad. gereğince bu süre içerinde ıslaha karşı beyan dilekçesi sunmadığınız taktirde davacının ıslah dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.nın 131 md. gereğince itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ıslah dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.