T.C. Elazığ 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
İ L A N
Sayı : 2023/1911 Esas
ŞEMSETTİN ERSÖZ ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YUSUF SERHAT ERSÖZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/07/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO : 195******68
ADI SOYADI : YUSUF SERHAT ERSÖZ
BABA ADI : ŞE****TİN
ANA ADI : FA**A
DOĞUM TARİHİ : 2*/1*/1970
DOĞUM YERİ : PALU
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064383