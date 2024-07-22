T.C. Elazığ 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

İ L A N

Sayı : 2023/1911 Esas

ŞEMSETTİN ERSÖZ ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YUSUF SERHAT ERSÖZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/07/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO : 195******68

ADI SOYADI : YUSUF SERHAT ERSÖZ

BABA ADI : ŞE****TİN

ANA ADI : FA**A

DOĞUM TARİHİ : 2*/1*/1970

DOĞUM YERİ : PALU

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064383