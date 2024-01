T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 / 00:01



2023/63 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 19/12/2023 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Aşağı Holpenk Köyü Bağlar mevkii 182 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz susuz bağ vasfındadır. Taşınmazın üzerinde 50 yaş üzeri bağ ve yer yer badem ağacı dikili olduğu, bağların ve ağaçların bakım, budama. Toprak işleme vs. işlerinin uzun zamandan beridir yapılmadığı, bağ omçalarının ekonomik değerinin olmadığı, Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parselin toprak yapısının kumlu, tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları ve Malatya-Elazığ Devlet karayoluna kuş uçuşu yaklaşık1500 metre mesafede olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 14/12/2023 tarih 62013 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Belediyenin sınırları içerisinde olduğu, imar planı sınırları dışında yer aldığı bildirilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresinin 13/12/2023 tarih 44452 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde olması nedeniyle idaremizde herhangi bir kaydının bulunmadığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 4.893,19 m2 Kıymeti : 3.914.552,00 TL

KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: İrtifak: M:SAİT TEKDEMİR 8/1152 MUAZZEZİN 8 /1152 EYTEKİNİN 24/1152 MAKBULENİN 4/1152 HAYRULLAHIN 4/1152 NERMİNİN 4/1152 FATMANIN 4/1152 SEHERİN 4/1152 Kİ CEM AN GÜLLÜ LEHİNE KANUNİ İNTİFA HAKKI, Lehtar/lar: Güllü TEKDEMİR: Hüseyin Kızı Tarih: 02/01/1976 Yevmiye: 3

Şerh: BAĞIN KÖKÜ GEÇİNCEYE KADAR FAİK KAYANIN VE ÖLDÜKTEN SONRA MİRASÇILARININ BAĞA BİR YARICI GİBİ BAKIP GÖZETMESİNE VE HER SENE ÇIKACAK ÜZÜM MAHSÜLÜNÜN YARISININ ÖLÜNCEYE KADAR FAİK KAYA VE ÖLDÜKTEN SONRA MİRASÇILARINA VE DİĞER YARISININ HİSSELERİ NİSBETİNDE DAVALILARA AİDİYETİNE AİDELİDİR.Tarih: 02/01/1976 Yevmiye: 3 sayılı yazıları bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.08/01/2024

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:01

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.