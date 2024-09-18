T.C. Elmadağ1. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 / 00:01

T.C.

ELMADAĞ1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : 2023/615-Ceza Dava Dosyası

Kendi Kullanımı İçin İhtiyaç Duyduğu Esrarı Elde Etmek Amacıya Kenevir Ekimi Yapmak suçundan 25/04/2024 tarih 2023/615 esas-2024/206 kararı ile sanık hakkında verilen 1 YIL HAPİS CEZASINA DAİR KARAR, Veysel ve Lüfiye kızı,04/02/1/1986 Nallıhan doğumlu , Ankara Nallıhan Dereköy nüfusuna kayıtlı, 11*******02 TC nolu katılan SEVİL ÖZTÜRK' e gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02089860