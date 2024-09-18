T.C. Elmadağ1. Asliye Ceza Mahkemesi
Yayın Tarihi:
T.C.
ELMADAĞ1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : 2023/615-Ceza Dava Dosyası
Kendi Kullanımı İçin İhtiyaç Duyduğu Esrarı Elde Etmek Amacıya Kenevir Ekimi Yapmak suçundan 25/04/2024 tarih 2023/615 esas-2024/206 kararı ile sanık hakkında verilen 1 YIL HAPİS CEZASINA DAİR KARAR, Veysel ve Lüfiye kızı,04/02/1/1986 Nallıhan doğumlu , Ankara Nallıhan Dereköy nüfusuna kayıtlı, 11*******02 TC nolu katılan SEVİL ÖZTÜRK' e gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.
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