T.C. Erbaa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ERBAA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No:2024/131 23/09/2024

Davacı Duran ÖĞREDEN ile Davalı Şeker KARAÇAM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Tokat ili Erbaa ilçesi, Alacabal Mahallesinde bulunan ve tapunun 326 ada 2 parselde bulunan tarla niteliğindeki taşınmazın zilyetlik yoluyla davacı Duran ÖĞREDEN tarafından yaklaşık 30 yıldır düzenli olarak nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup; yukarıda belirtilen taşınmazda hak iddiasında bulunan kişi ve kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da malik Şeker KARAÇAM'a (Kayyım Ali YILMAZ) karşı açacakları tapu iptali tescil davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca üçüncü kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.