T.C. Erbaa (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Karayaka Beldesi, Yukarı Mah. Çakırpınarı Mevkii, 494 ada 72 parsel tapuda tarla niteliğinde olup 6.566,66 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde kısmen buğday ekili ve büyük kısmının ekili olmadığı tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Ancak yan parsele ait tecavüzlü yapı mevcuttur. Taşınmaz %3-4 meyilli, killi - tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmaz kasaba yerleşim merkezine 1,75 km. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 7,47 km. mesafededir. Parsel üzerinde tek katlı yığma bağ evi bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 26,77 m2'dir. Yapının dış sıvası mevcut olup boyası mevcut değildir. Pencere ahşap doğramadan imal edilmiş olup korkulukludur. Kapısı demir doğramadan imal edilmiştir. ısıtma sistemi, ısı ve ses yalıtımı yoktur, pis ve temiz su tesisatları mevcut olup elektrik tesisatı yoktur. Çatı kaplaması oluklu sac malzeme ile kaplanmıştır.

Kıymeti : 4.200.799,70 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz") - D.S.İ. Genel Müdürlüğü lehine 2942 sayılı kanunun 7. Maddesinde kamulaştırma şerhi bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Karayaka Beldesi, Orta Mah. 173 ada 4 parsel tapuda tarla niteliğinde olup 3.418,94 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça buğday ekili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz Erbaa - Karayaka ulaşım yolu üzerinde bulunmaktadır. Taşınmaz %2-3 meyilli, killi - tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmaz kasaba yerleşim merkezine 1,12 km. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 6,95 km. mesafededir.

Kıymeti : 2.164.907,00 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:33

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Karayaka Beldesi, Orta Mah. 165 ada 16 parsel tapuda tarla niteliğinde olup 2.692,23 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça buğday ekili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Taşınmazın sınırı üzerinde 2 adet ceviz ağacı vardır. Taşınmaz %2-3 meyilli, killi - tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmaz kasaba yerleşim merkezine 1,76 km. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 6,44 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.673.914,73 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz") - D.S.İ. Genel Müdürlüğü lehine 2942 sayılı kanunun 7. Maddesinde kamulaştırma şerhi bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:53

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Karayaka Beldesi, Köyönü Mevkii, 528 ada 57 parsel tapuda bahçe olarak kayıtlı olup 502,61 m2'dir. Parsel uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır. Belediye idari ve mücavir alan sınırı içerisinde kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlanmış olup konut alanı Ayrık Nizam İki Kat ve TAKS: 0.25, KAKS: 0.50'dir. İmar Parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Parsel Belde merkezine 415 m., ilçe merkezine (Kaymakamlık) 7,72 km mesafededir. Parsel üzerinde 7 adet incir, 5 adet nar, 3 adet ayva, 2 adet ceviz, 1'er adet fındık, zeytin, erik, muşmula ve asma ağacı vardır. Parsel üzerinde iki katlı yığma ev bulunmakta olup, evin inşaata esas toplam alanı 157,30 m2'dir. Yapının dış sıva ve boyası mevcut olup yer yer sıvada dökülmeler mevcuttur. Pencereleri alt kat ahşap doğramadan imal edilmiş olup üst katında pencere mevcut değildir. Kapısı alt katta ahşap doğramadan imal edilmiş olup üst kattamevcut değildir. Isıtma sisteme sobaya göre yapılmıştır. Isı ve ses yalıtımı yoktur. Elektrik, pis ve temiz su tesisatları mevcut ancak çalışır durumda değildir. Çatı kaplaması marsilya tipi kiremit ile kaplanmıştır.

Kıymeti : 1.454.687,97 TL

KDV Oranı : %20

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:13

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Karayaka Beldesi, Bahçelievler Mah. 212 ada 5 parsel tapuda tarla niteliğinde olup 3.247,92 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde buğday ekili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %1-2 oranında meyilli killi - tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmaz kasaba yerleşim merkezine 2,90 km. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 5,10 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.371.076,95 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:33

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Karayaka Beldesi, Yukarı Mah. Kova Mevkii, 483 ada 21 parsel tapuda bağ niteliğinde olup 1.372,26 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde bağ dikili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur, meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %2-3 meyilli, killi - tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan SULU tarım arazisidir. Taşınmaz kasaba yerleşim merkezine 930 m. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 7,64 km. mesafededir.

Kıymeti : 959.648,86 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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