T.C. ERZURUM 3. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 07 Mart 2024 / 00:01

Esas No : 2023/411

Davalı : Hulisi KUNDAKÇİ - TC KİMLİK NO:11885178098

Davacı , FATMA KUNDAKÇİ ileDavalı , HULİSİ KUNDAKÇİ aleyhine boşanma talebine ilişkin dava açılmış olup boşanmalarına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan davalı Hulisi KUNDAKÇİ'ye davanın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sy HMK'nun 122/1. maddesine göre tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesini HMK'nun 129. maddesinde bulunan hususları içermesi gerektiği, HMK'nun 129/1-e 194. md. gereği savunma dayanağı olarak ileri sürülen bütün vakıaların hangi delillerle ispat edileceğinin cevap dilekçesinde gösterilmesinin zorunlu olduğu, HMK 131 md. uyarınca cevap dilekçesi ile varsa ilk itirazları bildirmeniz gerektiği hususları Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri hükmü gereğince ilanen tebliğ olunur.26/02/2024

Katip 244928

e-imzalıdır Hakim 196309

e-imzalıdır