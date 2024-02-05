T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 20/02/2024 Salı günü saat 14:00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.
|AZİZİYE İLÇESİ GEZKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ
|S. No
|Ada
|Parsel
|İmar Durumu
|Ana
Taşınmaz m²
|Pay/
Payda
|Hisse Oranı
|m² Birim
Fiyatı TL
|Muhammen Bedel TL
|Geçici Teminat TL
|1
|12710
|12
|Özel Eğitim Tesis Alanı
E:1.50 Yençok:11.50 m
|23.218,70
|1/1
|Tam
|1.500,00
|34.828.050,00
|1.044.841,50
|Ödeme Planı
|*Satış bedeli peşin ödenecektir.
|YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ
|S. No
|Ada
|Parsel
|İmar Durumu
|Ana
Taşınmaz m²
|Pay/
Payda
|Hisse Oranı
|m² Birim
Fiyatı TL
|Muhammen Bedel TL
|Geçici Teminat TL
|1
|13523
|8
|Ticaret+Konut
E:2.50 Yençok:8 Kat
|960,30
|1/1
|Tam
|12.000,00
|11.523.600,00
|345.708,00
|Ödeme Planı
|*Satış bedeli peşin ödenecektir.
|ŞARTNAME BEDELİ 15.000,00-TL’DİR.
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere 19/02/2024 Pazartesi günü 17:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı-Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.)
- Kanuni ikametgâh, Nüfus Kayıt Örneği ve Adli Sicil Kaydı
- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi
- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti
- Vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek ilişiksiz belgesi. (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.)
- İlanda belirtilen geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) ve istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
- İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge.
- Şartname ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
- 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir.
- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01973173