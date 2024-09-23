T.C. Eskişehir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/163 Esas

Dahili Davalı: Serpil KLÜMPER-T.C.14.....84

Davacı ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 2015/801 Esas sayılı dosyada verilen karar Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin 2022/12211 Esas 2023/2253 Karar sayılı kararında; "1. Mahkemelerin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un geçici 3 üncü maddesinin atfıyla 1086 sayılı Kanun’un 26.09.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikten önceki 437 nci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.2. Arsa niteliğindeki Eskişehir ili, Merkez ilçesi, Yenidoğan Mahallesi 1375 ada 13 parsel sayılı taşınmazın zeminine 2942 sayılı Kanun'un 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi yerindedir. 3.Dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen Abdulkadir Arkut, İkbal Özgören, Tutu Atar, Melek Gerçek ve Rahime Arkut ile aşamalarda davaya dahil edilen dahili davalıların karar başlığında gösterilmemesi ve haklarında olumlu veya olumsuz bir hüküm kurulmaması bozmayı gerektirir. 4.Mahkemece verilen ilk kararın bozma ile ortadan kalktığı gözetilmeksizin tescile yönelik hüküm kurulmaması da doğru görülmemiştir. Açıklanan sebeplerle; Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan temyiz olunan mahkeme kararının BOZULMASINA" karar verilmiştir. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin 2023/6268 Esas 2023/7728 Karar sayılı kararında; "Yargıtay kararının düzeltilmesi 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun (1086 sayılı Kanun) 440 ıncı maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Mahkemece verilen karar, Dairemizce yasal ve hukukî dayanakları gösterilmek suretiyle bozulmuş olup karar düzeltme istemleri 1086 sayılı Kanun'un 440 ıncı maddesindeki nedenlerden hiçbirisine dayanmamaktadır. Bu nedenle yerinde olmayan istemin reddi gerekmiştir. Açıklanan sebeplerle; Dahili davalı Hazine vekilinin karar düzeltme talebinin REDDİNE" karar verilmiştir. Mahkememizce işbu esas üzerinden yapılan yargılamanın duruşmasının 23/10/2024 tarih saat: 10:10'a bırakılmış olduğu ilan olunur. 18/09/2024

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