T.C. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki "Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 17065 Ada 41 Parselde kayıtlı 5.848,52m² yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli imar planlarında konut + ticaret alanına isabet eden taşınmaza ilişkin ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve ekli teknik şartnameler çerçevesinde Kat (Arsa Payı ) Karşılığı İnşaat Yapım İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a), 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|İhale Konusu
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|Şartname Bedeli
|İhale Tarihi
|İnşaata Ait Bilgiler
|1/1000 ölçekli imar planlarında ticaret + konut alanına isabet eden Odunpazarı İlçesi Gündoğdu 17065 ada 41 parsel’de kayıtlı taşınmazın Kat (Arsa Payı ) Karşılığı İnşaat Yapım İşi
|283.509.000,00-TL
İdare Payı %37,73+5.000.000,00-TL
(Artırım teklifleri idare payı sabit kalmak kaydı ile nakit bedel üzerinden yapılacaktır.)
|8.505.270,00-TL
|5.000,00-TL
|21/08/2024
15:00
|Yaklaşık inşaat alanı 18.530m² , avan projeye göre bağımsız alanı 14.759,97 m² olan 4A yapı sınıfında (yapı yüksekliği 30,50m'den az apartman tipi konutlar) idare payı (konut+ticaret) % 37,73 (5.568,62 m²), yüklenici payı (konut+ticaret) %62,27(9191,35m²) olmak üzere Kat (Arsa Payı ) Karşılığı İnşaat Yapım İşi
Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İhaleye katılmak için verilmesi gereken belgeler;
- Tebligat için adres beyanı,
- İsteklinin (ihale tarihinin olduğu yıla ait olan) Ticaret ve/ya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- İstekliye ait noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Vekâleten katılanlardan, yetkili olduğuna dair noter tasdikli Vekâletname ve noter tasdikli İmza Beyannamesi,
- İstekli bilgilerinin bulunduğu son sayfası doldurulmuş ve her sayfası imzalanmış İdari Şartname,
- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
- İdari Şartname’nin satın alındığına dair makbuz,
- İdari Şartname’de belirtilen Geçici Teminat Bedeli’nin yatırıldığında dair makbuz veya limit dahili banka ve/ya özel finans kuruluşlarının verdiği süresiz Teminat Mektubu,
- İsteklinin İdareye herhangi bir borcunun olmadığına dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınacak “Borcu Yoktur Belgesi”,
- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli “Ortak Girişim Beyannamesi”,
- Yer görme belgesi
- Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. ve 11. alt bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.
- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
- İstekli tarafından muhammen bedelin (KDV hariç) % 25'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan; (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ ne ait işler, benzer İş olarak kabul edilecektir.
- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bilanço ve İş Hacmini Gösteren Belgeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Uygun Olarak istekli tarafından sunulması gerekir
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, bir ortak tarafından sağlanması veya her bir ortak tarafından ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması yeterlidir.
İsteklilerin kapalı teklif zarflarını en geç 21.08.2024 tarih ve saat 12:00 ‘ye kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
İLAN OLUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02071196