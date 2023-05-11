T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

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Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkullerin satılması işi ihaleye konmuştur.

Ada
No		Parsel
No		M2’ si, cinsiMuhammen BedeliGeçici
Teminatı		İhale Tarihi ve SaatiŞartname Bedeliİhale UsulüÖdeme Şekli
Peşin veya Taksitle
132081Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 13208 ada 1 parselde kayıtlı katlı otopark54.700.000,00-TL+KDV1.641.000,00-TL24.05.2023
14:30		5.000,00-TL2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.Peşin veya
Taksitli Satış(En az %40 peşin olmak sureti ile kalan tutar aylık periyotlar halinde 4 eşit taksitle aylık %2 vade farkı uygulanarak ödenir.)
137336Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 1 no.lu işyeri (ofis) kat:1 – Net:124,94m²3.350.000,00-TL+KDV100.500,00-TL24.05.202315:001.000,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme
137336Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 2 no.lu işyeri (ofis) kat:1-Net:137,45m²3.650.000,00-TL+KDV109.500,00-TL24.05.202315:101.000,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme
137336Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 3 no.lu işyeri (ofis) kat:2-Net:124,94m²3.500.000,00-TL+KDV105.000,00-TL24.05.2023 15:201.000,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme
137336Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 15 no.lu işyeri kat:Zemin-Net:126,21m²3.250.000,00-TL+KDV97.500,00-TL24.05.2023 15:301.000,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme
137336Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 17 no.lu işyeri kat:1. Bodrum-Net:112,54m²2.250.000,00-TL+KDV67.500,00-TL24.05.2023 15:401.000,00-TL2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma UsulüPeşin Ödeme

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Meclis Salonunda yapılacaktır.
İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve 23.05.2023 tarihi mesai sonuna kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
İhaleye katılabilmek için isteklilerin:
Tebligat adresi(gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ),Şartname alındı makbuzu,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,
Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,
Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,
Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile
Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte usule uygun ihale dosyalarını 24.05.2023 tarih ve saat 12:00 ‘a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01825479