T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2023 / 00:01

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkullerin satılması işi ihaleye konmuştur.

Ada

No Parsel

No M2’ si, cinsi Muhammen Bedeli Geçici

Teminatı İhale Tarihi ve Saati Şartname Bedeli İhale Usulü Ödeme Şekli

Peşin veya Taksitle 13208 1 Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 13208 ada 1 parselde kayıtlı katlı otopark 54.700.000,00-TL+KDV 1.641.000,00-TL 24.05.2023

14:30 5.000,00-TL 2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. Peşin veya

Taksitli Satış(En az %40 peşin olmak sureti ile kalan tutar aylık periyotlar halinde 4 eşit taksitle aylık %2 vade farkı uygulanarak ödenir.) 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 1 no.lu işyeri (ofis) kat:1 – Net:124,94m² 3.350.000,00-TL+KDV 100.500,00-TL 24.05.202315:00 1.000,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 2 no.lu işyeri (ofis) kat:1-Net:137,45m² 3.650.000,00-TL+KDV 109.500,00-TL 24.05.202315:10 1.000,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 3 no.lu işyeri (ofis) kat:2-Net:124,94m² 3.500.000,00-TL+KDV 105.000,00-TL 24.05.2023 15:20 1.000,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 15 no.lu işyeri kat:Zemin-Net:126,21m² 3.250.000,00-TL+KDV 97.500,00-TL 24.05.2023 15:30 1.000,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 17 no.lu işyeri kat:1. Bodrum-Net:112,54m² 2.250.000,00-TL+KDV 67.500,00-TL 24.05.2023 15:40 1.000,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Meclis Salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve 23.05.2023 tarihi mesai sonuna kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi(gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ),Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,

Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,

Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte usule uygun ihale dosyalarını 24.05.2023 tarih ve saat 12:00 ‘a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri

İLAN OLUNUR.