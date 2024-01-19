T.C. ESPİYE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 / 00:01

2021/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara, üzerilerindeki yapıların özelliklerineesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 1245 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz tarla vasfında olup, Belediye hizmetlerinden yararlanır.

Yüzölçümü : 621,45 m2

Kıymeti : 2.019.712,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 628 Ada, 38 Parsel, Taşınmaz tarla vasfında olup, Belediye hizmetlerinden yararlanır.

Yüzölçümü : 1.280,52 m2

Kıymeti : 2.561.040,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 1262 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz arsa vasfında olup, Belediye hizmetlerinden yararlanır.

Yüzölçümü : 1.983,21 m2

Kıymeti : 7.437.037,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 1263 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz tarla arsa olup, Belediye hizmetlerinden yararlanır.

Yüzölçümü : 1.094,89 m2

Kıymeti : 4.105.837,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 1270 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz arsa vasfında olup,tüm belediye hizmetlerinden yararlanır.

Yüzölçümü : 2.319,03 m2

Kıymeti : 6.377.332,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 1271 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz arsa vasfında olup,tüm belediye hizmetlerinden yararlanır.

Yüzölçümü : 1.804,98 m2

Kıymeti : 4.963.695,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:40

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 1272 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz arsa vasfında olup,tüm belediye hizmetlerinden yararlanır.

Yüzölçümü : 1.417,15 m2

Kıymeti : 3.897.162,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:50

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 1273 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz arsa vasfında olup,tüm belediye hizmetlerinden yararlanır.

Yüzölçümü : 1.320,86 m2

Kıymeti : 3.632.365,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 13:40

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 1273 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz arsa vasfında olup,tüm bel ...

Yüzölçümü : 2.233,27 m2

Kıymeti : 6.141.492,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 13:50

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 1274 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz arsa vasfında olup,tüm belediye hizmetlerinden yararlanır.

Yüzölçümü : 3.880,64 m2

Kıymeti : 12.612.080,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 14:00

11NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 1275 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz arsa vasfında olup,tüm belediye hizmetlerinden yararlanır.

Yüzölçümü : 3.203,44 m2

Kıymeti : 10.411.180,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 14:10

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : GİRESUN ili, ESPİYE ilçesi,mahallesi/köyü,pafta, 1244 ada, 1 parsel,Taşınmaz arsa vasfında olup,tüm belediye hizmetlerinden yararlanır. Yol sorunu yoktur.Taşınmazda 3 adet yapı mevcuttur 1. yapı tuğla, çelik kargaş, betonarme binaler yeklinde 2,5 katlı olup,bodrum ahır,zemin ve 1 kat meskendir.kapı,pencere ahşap ,PVC dir.sıvasız ve boyasızdır.toplam 186,46m2dir.yıpranmıştır.2. yapı beyaz yığma kargir 2 katlı alt katı dükkandır.üst katı meskendir.kapı ve pencereler ahşap ve demir doğramadır.Sıvalı ve boyalıdır.Toplam 244,22 m2 dir.3 yapı:Kargir yığmadır.2 katlıdır.sıvasız ve boyasızdır.sıvasız ve boyasızdır.alt katı depodur.toplam alın:46,56m2 dir.

Yüzölçümü : 1.075,98 m2

Kıymeti : 4.570.404,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 14:20

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : GİRESUN ili, ESPİYE ilçesi,mahallesi/köyü,pafta, 628 ada, 36 parsel, Taşınmaz fındık bahçesi ve ev vasfında olup,tüm belediye hizmetlerinden yararlanır. Yol sorunu yoktur.Üzerinde iki katlı kargir yığma bina olup,kapı ve doğramaları ahşaptır.Sıvasız ve boyasızdır.Toplam:117m2 miktarındadır.

Yüzölçümü : 17.118,50 m2

Kıymeti : 34.320.317,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 14:30

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : GİRESUN ili, ESPİYE ilçesi,mahallesi/köyü,pafta, 1262 ada, 3 parsel, Taşınmaz arsa vasfında olup,tüm belediye hizmetlerinden yararlanır. Yol sorunu yoktur.Taşınmaz üzerinde Tarihi bir yapıdır, eskidir.kapı ve pencereler ahşaptır.,28 m2 dir.

Yüzölçümü : 2.274,52 m2

Kıymeti : 8.559.914,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 14:40

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, 628 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz fındık bahçesi vasfında olup; belediye hizmetlerinden yararlanır.

Yüzölçümü : 3.644,21 m2

Kıymeti : 7.288.420,00 TL

KDV Oranı : %10

Tüm taşınmazların kaydındaki şerhler tapu kaydındaki gibi olup, taşınmazlardaki yapılar bilirkişi raporundaki özelliklerdedir. Yapıların 150m2 ye kadar olan kısmı için KDV %1 aşan kısmı için %20 oranındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 14:50

30/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.