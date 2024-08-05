T.C. Fethiye Kadastro Mahkemesi

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

FETHİYE

KADASTRO MAHKEMESİ

2007/294 Esas - İ L Â N -Fethiye Kadastro Mahkemesinin 2007/294Esas sayılı dosyası ve bu dosya ile birleşen aynı Mahkemenin 2007/329, 2007/330 Esas sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 30/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071208