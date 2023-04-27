T.C. GAZİANTEP 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Nisan 2023 / 00:01

Sayı : E.80300013-2022/620-Ceza Dava Dosyası 24.04.2023

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İ L A N

Gaziantep 12. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık Mustafa ve Leyla oğlu Halep 20/03/1997 doğumlu AHMET NECCAR hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/09/2022 tarihli ve 2022/620 Esas 2022/838 sayılı kararı ile TCK'nın 191/4. maddesindeki şartların gerçekleşme ihtimali dikkate alınarak usulüne uygun işlemler yapılarak önceki erteleme kararı kaldırıldığından yeniden kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmek ve verilecek kararın neticesinde dosyanın yeniden ele alınmak üzere 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 maddesi gereğince KAMU DAVASININ DURMASINA karar verilmiştir.

Gerekçeli karar sanık AHMET NECCARadresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 7201 sy. T.K’nun31 maddesi uyarınca İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı,5271 S.CMK'nun 231/2.maddesi gereğince verilen karara karşı tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerekGaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere 5271 sayılı CMK'nın 267, 268/1-c maddesi gereğince AĞIR CEZA MAHKEMESİNE itirazda bulunmadığı taktirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen hüküm tebliğ olunur.