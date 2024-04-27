T.C. GAZİANTEP 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 27 Nisan 2024 / 00:00

İLAN T.C. GAZİANTEP 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/101 Esas

DAVALI : CUMA ŞEYH HASAN YKNO: 99145662822Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememiz gerekçeli kararı ile;

Davanın kabulü ile, Hilel ve Emmune kızı 01/01/1983 doğumlu 99148662768 yabancı kimlik nolu Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu Davacı Vafe FAUR ile Huşman ve Zehra oğlu 05/09/1971 doğumlu 99145662822 yabancı kimlik nolu Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu Davalı Cuma Şeyh Hasan'ın TMK 166/1 Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, 01/01/2007 Doğumlu Müşterek Çocuk Hanan Şeyh Hasan , 01/01/2009 Doğumlu Müşterek Çocuk İsmail Şeyh Hasan ve 05/01/2010 Doğumlu Müşterek Çocuk Fatma Şeyh Hasan'ın velayetlerinin anne Vafe Faur'a verilmesine dair davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar, Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 Hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatılmıştır.