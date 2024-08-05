T.C. Gaziantep İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

01/08/2024

2020/3 İFLAS

GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN İLANI

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İ.İ.K'nun 206. ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yoluyla ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına dair itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflas kararı veren yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine İ.İ.K'nun 235. madde hükmü gereğince yapılması gerekir. İ.İ.K'nun 232, 234 ve 235. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071895