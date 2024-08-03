T.C. Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/2399 Esas

KARAR NO : 2024/1253

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/06/2024 tarihli ilamı ile 1 YIL 3 AY ERTELİ HAPİS, 100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Nagah ve Nahia 09/07/1972 doğumlu, ELSAYED NAGAH ALİ DAWOUD adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 29.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071073