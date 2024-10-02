T.C. Gaziosmanpaşa 27. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 02 Ekim 2024 / 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/666 Esas

KARAR NO : 2024/48

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Song ve He Lee kızı, 04/02/1996 doğumlu, DANDAN SONG tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 30.09.2024