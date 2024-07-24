T.C. Gaziosmanpaşa 4. Aile Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

Sayı :2024/600 Esas 18/07/2024

Davacı , FATİH CEKA ile Davalı, DONNA ROSE HAMILTON arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davacı vekili Mahkememize sunduğu dilekçe ile tarafların 01.02.2007 yılında evlendiklerini, tarafların başlangıçta iyi giden evlilik birliği ilerleyen zaman içinde yaradılış ayrılıklarından doğan düşünce ve duygu farklılıkları, fikri ve ruhi imtizaçsızlıklar ve fikir ayrılıkları, çelişkiler ve çatışmalar şiddetli geçimsizliğe dönüşmüş bulunduğunu, bu geçimsizlik son zamanlarda daha da artmış olduğunu, evlilik birliğinin devamının çekilmez hale getirmiş bulunduğunu, bu nedenle tarafların BOŞANMALARINA, karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı DONNA ROSE HAMILTON'e iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği HMK 128. maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzere DONNA ROSE HAMILTON'e İLANEN TEBLİĞ olunur.

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