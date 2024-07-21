T.C. Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

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Dosya No: 2022/192 Esas

Karar No: 2024/350 Karar

Sanık hakkında üzerine atılı Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan yapılan yargılama sonunda, mahkememizin 2022/192 Esas, 2024/350 Karar sayılı 28/05/2024 tarihli ilamı ile;

Sanığın üzerine atılı bulunan Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan 5237 TCK'nun 89/4 ve 62/1. maddeleri gereğince 7.500 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak, Etıbar ve Samıra oğlu, 11/03/1996 Azerbaycan doğumlu,ELCHIN ALAKBARLI tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

İş bu ilamın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren bir hafta içinde karar veren mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise, mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle istinaf yoluna müracaat edebileceği, istinaf yasa yoluna müracaat edilmez ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.18.07.2024

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